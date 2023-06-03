Президентці комітету Червоного Хреста влаштували "шокову терапію" правдою про полонених: Єрмак відкрив деталі

До розмови з очільницею комітету долучилися Мар’яна Мамонова, сестра Волини і дружина Прокопенка

Керівник ОФіса президента Андрій Єрмак глибоко розчарований роботою Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ), який був створений для допомоги полоненим і для їхнього визволення.

Про це він сказав у шостому випуску проєкту "Рік. За кадром. Офіс Президента" журналіста Дмитра Комарова.

"Жодним чином жодного разу вони (представники МКЧХ – Ред.) не потрапили до жодного нашого полоненого. Вони нам розповідають, що не можуть потрапити, тому що росіяни не дають дозволу. Навіть не вибираючи висловів, я запитав, а якби це було під час Другої світової війни, і ви у Гітлера питаєте, що ви не можете потрапити до Освенцима, що б ви мені відповіли?! Вони туплять очі, мовчать, починають розповідати про мандати і таке інше…", — журиться керівник ОП.

Також він розповів про те, як очільниця згаданого комітету Мір’яна Сполярич-Еггер намагалась потрапити на візит до Офісу президента.

"Вона сиділа тут і я їй сказав, що у вас є можливість показати, що ви організація, яка робить те, для чого була створена. Я її не попереджав і під час зустрічі сказав: "А зараз наша зустріч зміниться і я хочу, щоб до неї долучилися три дівчини". І з цих дверей без попередження вийшли – Мар’яна Мамонова, сестра Волини і дружина Прокопенка. Вони зайшли. Сіли тут. І годину, не підбираючи слів, розповідали про жахи полону. Президентка МКЧХ сиділа із представником України просто "чорного кольору", – розповів керівник ОПУ.

Єрмак назвав такий спосіб неформальних переговорів з представниками МКЧХ "терапією правди".

На жаль, після цієї розмови представники МКЧХ так і не потрапили до жодного нашого полоненого. Зокрема, вони відмовилися їхати в "Оленівку", посилаючись на відсутність мандату.

Тому, наголошує Єрмак, потрібно створити сучасну дієву міжнародну службу, яка буде займатися цим замість Червоного Хреста.

Нагадаємо, що у інтерв'ю Андрій Єрмак також розповів про замахи на себе та Зеленського.