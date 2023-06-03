Президенту комитета Красного Креста устроили "шоковую терапию" правдой о пленных: Ермак раскрыл детали

К разговору с главой комитета присоединились Марьяна Мамонова, сестра Волыны и жена Прокопенко.

Руководитель ОФиса президента Андрей Ермак глубоко разочарован работой Международного комитета Красного Креста (МККК), созданного для помощи пленным и их освобождения.

Об этом он сказал в шестом выпуске проекта "Год. За кадром. Офис Президента" журналиста Дмитрия Комарова.

"Никаким образом ни разу они (представители МККК – Ред.) не попали ни к одному нашему пленнику. Они нам рассказывают, что не могут попасть, потому что россияне не дают разрешения. Даже не выбирая слов, я спросил, а если бы это было во время Второй мировой войны, и вы у Гитлера спрашиваете, что вы не можете попасть в Освенцим, что бы вы мне ответили?!" — возмущается глава ОП.

Также он рассказал о том, как глава упомянутого комитета Мирьяна Сполярич-Эггер пыталась попасть на визит в Офис президента.

"Она сидела здесь и я ей сказал, что у вас есть возможность показать, что вы организация, которая делает то, для чего была создана. Я ее не предупреждал и во время встречи сказал: "А сейчас наша встреча изменится и я хочу, чтобы к ней присоединились три девушки". И из этой двери без предупреждения вышли — Марьяна Мамонова, сестра Волыны и жена Прокопенко. Они зашли. Сели здесь. И час, не подбирая слов, рассказывали об ужасах плена. Президентка МККК сидела с представителем Украины просто "черного цвета", – рассказал руководитель ОПУ.

Ермак назвал такой способ неформальных переговоров с представителями МККК "терапией правды".

К сожалению, после этого разговора представители МККК ни разу они не попали ни к одному нашему пленнику. В частности, представители МККК отказались ехать в "Оленовку", ссылаясь на отсутствие мандата.

Поэтому, уверен Ермак, нужно создать современную действенную международную службу, которая будет заниматься этим вместо Красного Креста.

Напомним, что в интервью Андрей Ермак также рассказал о покушениях на себя и Зеленского.