"Ми готові": Зеленський зробив гучну заяву про контрнаступ ЗСУ
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу.
Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.
"Не знаю точно, скільки часу це займе і яку ціну ми заплатимо", — додав він.
Президент додав, що Україні необхідні додаткові системи Patriot для захисту як цивільних, так і військових на передовій.
"Нам потрібні додаткові системи Patriot для захисту як цивільних, так і військових на передовій. Росія має перевагу в повітрі. Відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу", — сказав він.
Зеленський також наголосив, що нинішній президент США Джо Байден допомагає Україні більше, ніж попередній – Дональд Трамп.
"Розумію, коли останній був президентом, не було повномасштабної війни. Але ймовірна зміна адміністрацій лякає", — зазначив він.
Новина доповнюється…