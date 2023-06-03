"Ми готові": Зеленський зробив гучну заяву про контрнаступ ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже готова до контрнаступу.

Про це він сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

"Не знаю точно, скільки часу це займе і яку ціну ми заплатимо", — додав він.

Президент додав, що Україні необхідні додаткові системи Patriot для захисту як цивільних, так і військових на передовій.

"Нам потрібні додаткові системи Patriot для захисту як цивільних, так і військових на передовій. Росія має перевагу в повітрі. Відсутність захисту від авіації ворога означає, що загине багато солдатів під час контрнаступу", — сказав він.

Зеленський також наголосив, що нинішній президент США Джо Байден допомагає Україні більше, ніж попередній – Дональд Трамп.

"Розумію, коли останній був президентом, не було повномасштабної війни. Але ймовірна зміна адміністрацій лякає", — зазначив він.

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