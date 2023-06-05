Погрожували зброєю і ґвалтували беззахисну жінку – п’ятьом російським окупантам оголошено підозру (фото)

Журналісти знайшли імена і фото нелюдів

Офіс Генерального прокурора України днями повідомив про підозру п’яти російським військовим у жорстокому поводженні з мирним населенням і сексуальному насильстві над жінкою.

Як розповіли "Телеграфу" у прокуратурі, росіянам інкриміновано порушення законів і звичаїв війни, скоєне за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 КК України).

Події відбувались у березні 2022 р. під час окупації Київської області, в одному з населених пунктів.

П’ятеро військових з 37-ої окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади зс рф (37 ОМСБр, в/ч 69647, Кяхта, Республика Бурятія), обходили місцеві подвір’я, шукаючи ветеранів АТО. В одному з таких будинків проживала сім’я з двох жінок (одна з них літня) і дитини. Чоловіків не було. Росіяни почали систематично заходити до них і ґвалтувати одну з жінок. Завжди приходили втрьох: поки один вів жінку в гараж і там ґвалтував, інші зі зброєю перебували на подвір’ї, поруч з дитиною, щоб уникнути можливого спротиву. Самій жінці під час насильства теж постійно погрожували застосувати зброю.

Наразі Нацполіція веде досудове розслідування триває, встановлюються особи ще двох військових рф, які діяли разом з підозрюваними.

Тим часом, за даними журналістів-розслідувачів, 5 підозрюваних військовослужбовців, це: 29-річний заступник командира взводу – командир міномета мінометної батареї, 32-річний заступник командира бойової машини, ще один 32-річний військовослужбовець, 35-річний командир відділення мінометної батареї, 39-річний заступник командира взводу – командир міномета мінометної батареї.

Дугаржапов Очір Аюшевич, 19.05.1994

https://vk.com/id370649953, https://vk.com/mark2_tourerv_100, https://vk.com/id340760196.

Григор’єв Денис Владиславович, 04.11.1990 р.н.

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Ардуєв Сунди Борисович, 19.06.1990 р.н.

https://vk.com/id117866176, https://vk.com/id30617083.

Банзаров Цибікжап Борисович, 19.06.1987 р.н.

Осмоловський Іван Миколайович, 01.01.1984 р.н.

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Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" поспілкувався з херсонцями, які під час окупації міста пройшли через російський полон. Українці розповіли про жахливі тортури.