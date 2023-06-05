Угрожали оружием и насиловали беззащитную женщину – пяти российским оккупантам объявлено подозрение (фото)

Журналисты нашли имена и фото нелюдей

Офис Генерального прокурора Украины на днях сообщил о подозрении пяти российским военным в жестоком обращении с мирным населением и сексуальном насилии над женщиной.

Как рассказали "Телеграфу" в прокуратуре, россиянам инкриминировано нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 438 УК Украины).

События происходили в марте 2022 г. во время оккупации Киевской области в одном из населенных пунктов.

Пятеро военных из 37-й отдельной гвардейской мотострелковой Донской Будапештской Красного знамени ордена Красной Звезды бригады вс рф (37 ОМСБр, в/ч 69647, Кяхта, Республика Бурятия), обходили местные подворья в поисках ветеранов АТО. В одном из таких домов проживала семья из двух женщин (одна из них пожилая) и ребенка. Мужчин не было. Россияне начали систематически заходить к ним и насиловать одну из женщин. Всегда приходили втроем: пока один вел женщину в гараж и там насиловал, другие с оружием находились во дворе, рядом с ребенком во избежание возможного сопротивления. Самой женщине во время насилия также постоянно угрожали применить оружие.

В настоящее время Нацполиция ведет досудебное расследование, устанавливаются лица еще двух военных рф, которые действовали вместе с подозреваемыми.

Между тем, по данным журналистов-расследователей, 5 подозреваемых военнослужащих, это 29-летний заместитель командира взвода — командир миномета минометной батареи, 32-летний заместитель командира боевой машины, еще один 32-летний военнослужащий, 35-летний командир отделения минометной батареи, 39-летний заместитель командира взвода – командир миномета минометной батареи.

Дугаржапов Очер Аюшевич, 19.05.1994

https://vk.com/id370649953, https://vk.com/mark2_tourerv_100, https://vk.com/id340760196.

Григорьев Денис Владиславович, 04.11.1990 г.р.

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Ардуев Сунды Борисович, 19.06.1990 г.р.

https://vk.com/id117866176, https://vk.com/id30617083.

Банзаров Цибикжап Борисович, 19.06.1987 г.р.

Осмоловский Иван Николаевич, 01.01.1984 г.р.

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Напомним, недавно "Телеграф" пообщался с херсонцами, которые во время оккупации города прошли через российский плен. Украинцы рассказали об ужасных пытках.