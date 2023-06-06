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Псує імідж усієї України: ЗМІ Словаччини викривають українського екснардепа втікача Олійника

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Святослав Олійник
Святослав Олійник

Дніпровський політик Святослав Олійник, що втік за кордон, вже неодноразово потрапляв у поле зору словацьких ЗМІ як фігурант корупційних скандалів і не тільки

Колишній голова Дніпропетровської обласної ради і колишній народний депутат Святослав Олійник, що втік з України за кілька днів до широкомасштабного вторгнення росії, формує у Словаччині образ України як держави корупціонерів і одночасно поширює проросійські наративи.

Про це, по суті, пишуть словацькі ЗМІ, про що "Телеграф" розповідає у своїй статті "Блатний біженець": що робить ексголова Дніпропетровської облради Святослав Олійник за кордоном".

Ще у 2016 році кілька публікацій про Олійника зробило авторитетне словацьке видання Trend. У публікації частково пояснюється, чим Олійника так манить ця країна. Словацькі журналісти пояснювали: свого часу у Словаччині знайшли "притулок" люди Ігоря Коломойського, одним із яких був саме ексголова облради. Політики з Дніпра обрали для бізнес-цілей не столицю країни Братиславу, а Жилінський край та місто Жиліна, яке є побратимом Дніпра. Олійник заснував там кілька компаній.

Жиліна – місто на півночі Словаччини

Видання Trend звертає особливу увагу на те, що з 2015 року Святослав Олійник зазнає серйозних труднощів з українськими правоохоронцями. Дніпровський політик підозрювався у підтримці організованого злочинного угруповання. "Її члени нібито були причетні до викрадення людей, контрабанди, а також згадувалися у зв’язку із вбивством співробітника СБУ. Тоді Олійник втік з України до Словаччини", — пише словацьке медіа.

Те саме словацьке видання опублікувало ще одну статтю про Олійника. Публікація називалася "Фігурантом корупційної справи в Україні є компанія зі Словаччини".

Тут словацькі журналісти звернули увагу на компанію під назвою Arograf, яка базується у Блатниці та отримує прибуток від сумнівного бізнесу. Як зазначається, Arograf стала партнером однієї з компаній, пов’язаної з оточенням Коломойського на Дніпропетровщині та фігурантом корупційних справ при будівництві доріг в області.

Однак це не єдині "досягнення" Олійника у Словаччині: формуючи в цій країні образ України як держави корупціонерів, він одночасно розповсюджує проросійські наративи.

Раніше Олійник не приховував свого захоплення проросійським прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який виступав за припинення військової допомоги Україні та скасування санкцій щодо РФ.

Цього року навколо Олійника розгорівся ще один скандал — у мережі активно розповсюджували пост, зроблений нібито від його імені. У повідомленні йшлося, що треба скоріше йти на компроміс із Росією з урахуванням її інтересів. І хоч оригінал повідомлення знайти не вдалося, це все одно кинуло тінь на і так підмочену репутацію Олійника.

Варто також зазначити, що Святослав Олійник написав заяву про дострокове припинення його повноважень як депутата Дніпропетровської обласної ради за власним бажанням 18 лютого 2022 року — за кілька днів до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Можна припустити, що він раніше вирішив зав’язати з Україною і знайти "запасний аеродром" у Словаччині.

Теги:
#Україна #Скандал #Словаччина #Корупція #Святослав Олійник