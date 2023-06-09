Окупанти відступають на Херсонщині, але намагаються атакувати на Донбасі: свіжі карти боїв

Аналітики показали актуальні карти бойових дій в Україні

Після теракту на Каховській ГЕС окупанти почали відступати зі своїх позицій на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення воєн (ISW) на 9 червня.

У той же час найскладнішою ситуація на фронті залишається на Донеччині, де ворог намагається проводити атаки, при цьому стримуючи контрнаступ ЗСУ.

Бої у Луганській та Харківській областях

Тут упродовж 8 червня зафіксовано спроби ворога атакувати на лінії Куп’янськ-Сватове та в районі Кремінної. Російські "військори" писали, що також у окупантів були спроби атак біля Берестового та Білогорівки.

Бої у Луганській та Харківській областях

На Куп’янському напрямку противник завдав ударів з авіації та артилерії, тоді як наші захисники били по тилу ворога на Луганщині. Окупаційна "влада" Луганська повідомляла про потужні вибухи в місті.

Бої на Донбасі

ЗСУ має успіхи в районі Бахмута. Зокрема, наші війська просунулися в районі Берхівки за 6 км на північний захід міста. Протягом минулої доби ЗСУ просувалися на 1,8 км завширшки та 1,2 км завглибшки на захід від Андріївки.

Бої за Бахмут

Водночас ворог безуспішно намагався атакувати на напрямі Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного. Також були спроби ворога атакувати вздовж лінії Авдіївка-Донецьк 8 червня.

Бої на Донбасі

Бої у південних областях

ЗСУ завдали нових ударів на кордоні між Донецькою та Запорізькою областями.

Бої у Запорізькій області

Українські військові повідомляли, що наступальні дії на півдні України відбуваються успішно. Тут було завдано ударів по позиціях ворога в районі Старомлинівки та Токмаку. Також було зафіксовано прильоти у Бердянську.

Водночас окупанти завдали авіаційних та артилерійських ударів по українських силах на заході Донецької області.

Аналітики стверджують, що повінь на Херсонщині змусила противника піти в тил на сході регіону. Внаслідок своїх же дій ворог зазнав втрат в живій силі та техніці.

Бої у Херсонській області

У Генштабі повідомляли, що ворог відійшов на 5-15 кілометрів від лінії фронту на річці Дніпро. Зокрема, росіяни більше не займають Альошки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 8 червня росіяни завдали ракетного удару по Умані, внаслідок чого багато постраждалих.