Переможців тендерних торгів для Міноборони чекає жорсткий контроль якості - Ярова

Попереду третій бій – підписання контрактів з переможцями тендерів і проведення закупівель зимового одягу та взуття для ЗСУ

Постачальників Міністерства оборони, які виграли тендерні закупівлі в системі Prozorro, чекає серйозний контроль якості запропонованих товарів.

Про це в етері 5-го каналу заявила членкиня громадської Антикорупційної ради при Міністерстві оборони та голова ГО "Мрія дітей України" Дана Ярова, порадивши переможцям тендерів "не розслаблятися".

За її словами, для того, щоб очистити Міноборони від корупційних зловживань при закупівлі товарів тилового призначення, членам громадської ради доводиться тримати постійні бої.

"Перший виграний бій – це перехід на систему чесних закупівель Prozorro. Другий – ми зробили точку входу для учасників достатньо широкою, в тому числі доступною для рітейлу. На цьому етапі кваліфікації нам взагалі намагалися зламати всю процедуру. Тобто за формальними ознаками хотіли завалити всі попередні досягнення громадськості та повернути Міноборони прямі контакти", — заявила Ярова.

Вона підкреслила, що попереду третій бій – підписання контрактів з переможцями і проведення закупівель зимового одягу та взуття для ЗСУ.

"Зимовим одягом треба було займатися ще 2 місяці тому. З понеділка ми розпочинаємо процедуру, і суспільний контроль повинен бути незмінним супутником цього процесу", — наголосила волонтерка.