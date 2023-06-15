Контрнаступу ще немає? Reuters порахував, скільки бригад задіяно, у Зеленського прояснили ситуацію

Обидві сторони прагнуть виснаження ресурсів противника

Україна розпочала контрнаступальні операції, але основна битва ще попереду — Генштаб ЗСУ задіяв лише 3 із 12 підготовлених бригад.

Україна створила 12 бронетанкових бригад, дев’ять із них навчені та оснащені на Заході. Зазвичай бригада включає щонайменше 3,5-4 тисячі військовослужбовців, пише Reuters.

Крім того, є ще вісім штурмових бригад чисельністю 40 тисяч осіб, сформованих Міністерством внутрішніх справ.

За даними видання, обидві сторони прагнуть виснаження ресурсів противника. Хоча українські сили вже не мають стратегічної раптовості, але тактична раптовість залишається.

Основна лінія російської оборони має глибину 10-15 кілометрів, Україна вже завдала низки ударів по російським окупантам, деокупувавши 7 населених пунктів.

Водночас, видання пише, що Україна могла втратити до 15% своїх машин Bradley і кілька відсотків танків "Leopard", проте своєчасні поставки Заходу здатні покрити ці втрати і українська армія знову буде в повній бойовій готовності.

Своєю чергою радник голови ВП Михайло Подоляк в ефірі телемарафону заявив, що ЗСУ ще не розпочали контрнаступ, а проводять наступальні дії з метою виявлення слабких місць у захисті окупантів.

"Ми ще не розпочинали контрнаступ як такий, а Росія каже: "Ми вже виграли, ми вже відбили контрнаступ", – зазначив він.

Подоляк назвав цілі українських військ найближчим часом: перше – знищити якнайбільше мобілізованих, щоб додати психологічного тиску на російську армію.

Друге – знищити якнайбільше російської техніки, щоб окупанти не могли її використовувати.

"Третя складова – це не конкретний напрямок. Сьогодні Україна демонструє, що таке сучасна війна, – вона атакує на багатьох напрямках одразу. Тобто ми сьогодні демонструємо, що в меншості навіть можна йти на багатьох напрямках. Це унікальна історія дозволяє просуватися вперед, створювати панічні настрої", – резюмував Подоляк.

Президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю "Радіо Свобода" також заявив, що Збройні сили України ще не розпочали справжнього контрнаступу, а основні цілі та результати — ще попереду.

За його словами, те, що зараз відбувається на полі бою, — формуючі операції.

Підготовка до контрнаступу ЗСУ, як вважає Павел, займе значний час. Однак, на його думку, українські війська мають час до зими, оскільки погода в холодну пору не сприяє активним військовим діям: "все, чого не вдасться досягти цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року", зазначив він.

Нагадаємо, заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські захисники під час наступальних дій зазнали в рази менших втрат, ніж російські окупанти. При цьому Росія нагнітатиме хвилю фейків про втрати України.