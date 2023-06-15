Холодна або гаряча, цифровий або роликовий: як легко знімати показники з будь-якого лічильника води

Перед зняттям показників визначте який саме у вас водомір

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. У зв’язку з різноманіттям їх видів у деяких можуть виникнути труднощі з цією простою процедурою.

"Телеграф" розповідає, як правильно знімати показники лічильників води.

Щоб зрозуміти, як і що записувати, спочатку необхідно встановити, який саме тип вимірювального приладу стоїть у вас. Усього є три основні види:

електронні – інформація відображається на спеціальному табло;

тахометричні — споживання води вважається за оборотами крильчатки у воді;

комбіновано-роликові – у цьому типі лічильників поєднуються особливості крильчастого та турбінного лічильників.

Далі необхідно визначити, який водомір за яку воду відповідає. Для цього є кілька способів:

кольорове маркування – на корпусі приладу холодної води є синє позначення, для гарячої – червоне;

літерне маркування – холодна вода – ХВС (ВСХ), гаряча вода – ГВС (ВСГ);

візуальний спосіб – відкрийте кран із гарячою водою та поспостерігайте за лічильником. Якщо коліщатко обертається, значить, прилад вважає витрату гарячої води.

Як знімати показники з лічильників води

Для фіксації даних лічильника необхідно переписати цифри, що відображаються на циферблаті. Якщо використовується роликовий прилад із 8 цифрами в шкалі, то остання округляється у більшу сторону.

Отриманий результат множиться на ціну за поточним тарифом ЖКГ, встановленим у вашому населеному пункті. Підсумок обчислень вписується в розрахункову квитанцію чи книжку подальшого внесення коштів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні передати показники лічильників можна через популярний інтернет-банкінг.

Також ми повідомляли про те, як правильно зняти показники газового лічильника.