Контрнаступ ЗСУ може бути призупинено? Що пишуть західні аналітики

Пауза не означає закінчення контрнаступу

Контрнаступ Збройних сил України може бути призупинено на деякий час. Це необхідно, щоб військові могли переглянути свою тактику майбутніх операцій.

Інформація про це з’явилась у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінками керівника Розвідувального центру Сил оборони Естонії полковника Марго Гросберга, у найближчі сім днів наступу воїнів ЗСУ не відбудеться.

Водночас Wall Street Journal писав, що українські захисники останніми днями вже призупинили контрнаступальні дії, оскільки українське командування переглядає подальшу тактику бойових дій.

"Ці повідомлення збігаються з недавніми спостереженнями ISW щодо масштабів і підходів локальних контрударів ЗСУ на півдні та сході України. Раніше в ISW зазначали, що Україна ще не спрямовувала більшу частину наявних сил у контрнаступ і ще не розгорнула свої основні боєздатні підрозділи", — повідомляють аналітики.

Також фахівці ISW підкреслили, що оперативні паузи — це звичайне явище у великих наступальних операціях і вони зовсім не означають закінчення контрнаступу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що американські генерали висловили свою думку щодо контрнаступу ЗСУ. Вони вважають, що українські військові ще не завдали свого головного удару.