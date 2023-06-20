У світі завищені очікування: Рєзніков оцінив хід контрнаступу ЗСУ

В Україні розповіли, чим нинішній контрнаступ відрізняється від Харківської та Херсонської операцій

В Україні та світі спостерігаються завищені очікування від контрнаступу ЗСУ, проте нинішня ситуація не схожа на ту, яка була минулого року.

Про це розповів голова Міністерства оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю "Настоящее время".

"Це війна. І не можна сидіти біля телевізора і думати: "О, зараз наші переможуть! А ну давай, чого це ви не перемагаєте? Улю-лю! "Так не працює", — зазначив міністр.

За його словами, завищені очікування могли виникнути через події Харківської та Херсонської операцій, коли російські війська посипалися та відступили з величезних територій.

При цьому Резніков нагадав, що з Херсонською операцією все було дещо повільніше, ніж із Харківською, оскільки там були зовсім інші умови.

"Тому зараз неможливо очікувати, що все відбудеться так само швидко, як було з Харковом. Тому що лінія фронту зовсім інша, і рельєф, і погодні умови. Плюс росіяни мали можливість підготуватися. Там щільність мінних полів неймовірна", — зазначив міністр і додав, що ЗСУ на відміну від російської армії не використовує тактику м’ясорубки.

Нагадаємо, раніше Резніков розповідав, коли Україна зможе отримати винищувачі західного зразка та в чому проблема з їхньою передачею.