ЗСУ радують новинами: значно просунулися на одному з напрямків, знищили багато техніки та окупантів

Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань

Українським військовим знову вдалося просунутися на Таврійському напрямку внаслідок успішних штурмових дій, а також знищити понад два роти супротивника.

Про це сьогодні, 19 червня, у своєму Telegram-каналі повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1298 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали більш як дві роти. Знищено та пошкоджено 47 одиниць військової техніки противника", — йдеться в повідомленні.

За словами Тарнавського, ЗСУ знищили та пошкодили 47 одиниць військової техніки російських окупантів, зокрема:

3 танки;

9 одиниць БМП;

2 БпЛА "Орлан-10";

2 БПЛА "Zala", БПЛА "Supercam";

4 самохідні артилерійські установки 2С3 "Акація";

БМ-21 "Град";

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б;

2 гаубиці 2С19 "Мста-С";

зенітний ракетний комплекс "С-300";

зенітний ракетний комплекс "Бук", РЕБ "Поле-21".

Також українські воїни знищили шість місць зберігання боєприпасів загарбників.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЗСУ звільнили населений пункт П’ятихатки у Запорізькій області. Цю інформацію підтвердили у Міністерстві оборони України. Водночас головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав епічне відео визволення цього села.