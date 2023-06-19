Накривали цілі колони окупантів: Залужний показав епічне відео визволення П'ятихаток

Росіяни тікають із нашої землі

Сьогодні, 19 червня, в Україні офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки у Запорізькій області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав епічне відео того, як це відбувалося.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на пост Залужного.

Головком розповів, що у звільненні населеного пункту брали участь бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. У розпорядженні наших героїв були безпілотники, танки та інше важке озброєння.

Як можна побачити на опублікованому відео, російських загарбників знищували і з повітря, і землі. Використовували потужні системи розмінування та накривали цілі ворожі колони артилерією і вогнем протитанкових систем.

За словами бійців, росіяни втекли з П’ятихаток, але залишили для ЗСУ приємні "подарунки": своїх солдатів для поповнення обмінного фонду України, техніку та боєприпаси.

Нагадаємо, що всього з початку активізації контрнаступних операцій ЗСУ звільнили вже вісім населених пунктів, серед них: Новодарівка, Левадне, Сторожево, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне і П’ятихатки.

Раніше ми писали про те, що ЗСУ розвивають контрнаступ на одному з напрямків.