Накривали цілі колони окупантів: Залужний показав епічне відео визволення П'ятихаток
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Росіяни тікають із нашої землі
Сьогодні, 19 червня, в Україні офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки у Запорізькій області. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав епічне відео того, як це відбувалося.
Про це пише "Телеграф", посилаючись на пост Залужного.
Головком розповів, що у звільненні населеного пункту брали участь бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. У розпорядженні наших героїв були безпілотники, танки та інше важке озброєння.
Як можна побачити на опублікованому відео, російських загарбників знищували і з повітря, і землі. Використовували потужні системи розмінування та накривали цілі ворожі колони артилерією і вогнем протитанкових систем.
За словами бійців, росіяни втекли з П’ятихаток, але залишили для ЗСУ приємні "подарунки": своїх солдатів для поповнення обмінного фонду України, техніку та боєприпаси.
Нагадаємо, що всього з початку активізації контрнаступних операцій ЗСУ звільнили вже вісім населених пунктів, серед них: Новодарівка, Левадне, Сторожево, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне і П’ятихатки.
Раніше ми писали про те, що ЗСУ розвивають контрнаступ на одному з напрямків.