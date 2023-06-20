"Це держава-терорист": у ГУР оцінили ризики застосування росією ядерної зброї

Застосування ядерної зброї особливо нічого не змінило б для окупантів на полі бою

У той час, як президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування тактичної ядерної зброї президентом росії володимиром путіним "реальна", у Головному управлінні розвідки України вважають, що хоча ядерна загроза з боку рф гіпотетично існує постійно, не можна сказати, що зараз вона зросла.

Про це заявив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

Він констатував, що путінська росія — це держава-терорист, яка має ядерну зброю — стратегічну та тактичну. І гіпотетично загроза цьому напрямі існує завжди.

"Тому і Україна, і наші міжнародні партнери уважно це питання відслідковують. Інша справа, що станом на даний момент ми не можемо говорити про зміну ситуації та підвищення ризиків ймовірності застосування тактичної ядерної зброї так званою російською федерацією проти України", — наголосив Юсов.

За його словами, цьому є кілька пояснень — застосування ядерної зброї особливо нічого не змінило б для окупантів на полі бою. У той же час такий крок призвів би до краху режиму путіну і його остаточної поразки, оскільки реакція світу була б дуже сильною.

"Однак остаточно зняти питання таких погроз проти не тільки України, а й для міжнародного співтовариства з боку агресивної російської федерації ми зможемо лише тоді, коли питання ядерного озброєння в росії будуть під міжнародним наглядом і контролем. Тільки тоді це питання взагалі не стоятиме на глобальному порядку денному", — резюмував Андрій Юсов.

Як повідомляв "Телеграф", член Комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у ВР Федір Вениславський заявив, що Україна не має доказів, що росія вже розмістила свою ядерну зброю на території Білорусі. Однак сховища для неї там уже ретельно підготовлені.