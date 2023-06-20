Знімаємо і несемо сюди: куди передавати показники лічильників води
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Передавати показники лічильників потрібно вчасно
Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. Однак робити це потрібно правильно та вчасно.
"Телеграф" розповідає, куди і коли потрібно передавати показники водомірів.
Насамперед варто зазначити, що показники потрібно передавати у водоканали щомісяця до 28 числа.
Зробити це можна кількома способами:
- в особистому кабінеті;
- на сайті;
- за допомогою Viber-бота;
- за телефоном контакт-центру (044) 202-0202;
- за допомогою Telegram-бота у додатку;
- у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
- записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як знімати показники з будь-якого лічильника води.
Також ми повідомляли, що в Україні передати показники лічильників можна через популярний інтернет-банкінг. Зробити це можна в кілька кліків на своєму смартфоні.