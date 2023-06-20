Знімаємо і несемо сюди: куди передавати показники лічильників води

Передавати показники лічильників потрібно вчасно

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. Однак робити це потрібно правильно та вчасно.

"Телеграф" розповідає, куди і коли потрібно передавати показники водомірів.

Насамперед варто зазначити, що показники потрібно передавати у водоканали щомісяця до 28 числа.

Зробити це можна кількома способами:

в особистому кабінеті;

на сайті;

за допомогою Viber-бота;

за телефоном контакт-центру (044) 202-0202;

за допомогою Telegram-бота у додатку;

у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);

записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як знімати показники з будь-якого лічильника води.

Також ми повідомляли, що в Україні передати показники лічильників можна через популярний інтернет-банкінг. Зробити це можна в кілька кліків на своєму смартфоні.