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Знімаємо і несемо сюди: куди передавати показники лічильників води

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публікації
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Показники лічильників можна передавати різними способами Новина оновлена 20 червня 2023, 19:56
Показники лічильників можна передавати різними способами. Фото sovet-ingenera.com

Передавати показники лічильників потрібно вчасно

Щоб уникнути переплат за комунальні послуги українцям необхідно щомісяця знімати та передавати показники лічильників. Однак робити це потрібно правильно та вчасно.

"Телеграф" розповідає, куди і коли потрібно передавати показники водомірів.

Насамперед варто зазначити, що показники потрібно передавати у водоканали щомісяця до 28 числа.

Зробити це можна кількома способами:

  • в особистому кабінеті;
  • на сайті;
  • за допомогою Viber-бота;
  • за телефоном контакт-центру (044) 202-0202;
  • за допомогою Telegram-бота у додатку;
  • у Центрах комунального сервісу (ЦКС) за телефоном 247-40-40, а також у Центрах обслуговування споживачів Київводоканалу (ЦГЗ);
  • записати показники у відповідній графі платіжного сповіщення під час оплати у банківських установах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як знімати показники з будь-якого лічильника води.

Також ми повідомляли, що в Україні передати показники лічильників можна через популярний інтернет-банкінг. Зробити це можна в кілька кліків на своєму смартфоні.

Теги:
#Україна #ЖКГ #Показники #Лічильники