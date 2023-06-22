"Контрнаступ не виправдовує очікувань, але...": CNN цитує неназваних західних чиновників

В Україні та за кордоном по-різному оцінюють успіхи ЗСУ на фронті

Контрнаступ ЗСУ поки що не має серйозного успіху і просувається повільно, а росіяни демонструють більше сили та серйозну підготовку, чого не очікували на Заході. Проте український президент із цього приводу зробив протилежну заяву.

Так, інформацію про "невиправдані очікування на всіх фронтах" CNN озвучили два анонімні західні чиновники і високопоставлений військовий представник США. За їхніми словами, позиції росіян добре укріплені, вони пригнічують українську техніку, та й погода не сприяє просуванню ЗСУ.

Незважаючи на невтішну оцінку, анонімні спікери підкреслили, що контрнаступ перебуває поки що на ранній стадії і "згодом українські сили зможуть відвоювати територію". У США та інших країнах готові почекати до липня, щоб детальніше оцінити хід контрнаступу.

"Зрештою контрнаступ виявляється "важким випробуванням" для України та росії, сказав один із західних офіційних осіб, і обидві сторони зазнають великих втрат", — пише закордонне видання.

Водночас Володимир Зеленський заявив, що просування ЗСУ буде схоже на те, яке було минулої осені. Якогось моменту може здаватися, що темпи наступу сповільнилися, але після цього прорив уперед тільки посилиться, сказав президент в інтерв’ю ВВС. За його словами, загалом контрнаступ оцінюється позитивно, але на окремих ділянках є складнощі і хотілося б, щоб "кроки були більшими",

"Контрнаступ ми оцінюємо позитивно. Не все просто, тому що є ті чи інші складнощі. По-перше, вся наша земля замінована, навіть там, де ми деокупували нашу територію — майже двісті тисяч квадратних кілометрів нашої землі заміновані. Тому й контрнаступальні дії відбуваються непросто. Кроки хотілося б робити більше, вони трохи менше, але ви знаєте: борець — поборе, і той, хто стукає у двері, тому відчинять. Тому в будь-якому випадку ми впевнені в успіху контрнаступальних дій", — сказав президент України.

Він наголосив, що успіх контрнаступу не викликає сумнівів. Минулої осені, коли ЗСУ пішли звільняти Херсон, в якийсь момент здавалося, що процес почав сповільнюватися, але після цього поступ лише посилився.

"Так само буде і тут. Ми мотивовані. Російським військовим погрожує їхнє керівництво. Вони знають, що, якщо вони відступатимуть, їх просто вбиватимуть. Я не впевнений, що вони можуть нам протистояти. Але те, що вони готові на якісь біди йти, на великі страждання, доводити свої кроки до природних катастроф, до катастроф великого масштабу, абсолютно зрозуміло", — резюмував Володимир Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військовий назвав основну мету наступальних дій ЗСУ, які зараз відбуваються по всій лінії фронту. За його словами, наразі йдеться не про звільнення територій.