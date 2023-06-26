Сальдо пізно на щось сподіватись: ЗСУ могли вийти на лівий берег Дніпра на Херсонщині

На можливий успіх наших воїнів натякнули і в Офісі президента

Під постійними обстрілами ворогом Херсона, Збройні Сили України, можливо, вчора, 25 червня, нарешті, почалися закріплятися на лівому березі Дніпра.

Про це заявили учасники партизанського руху "Атеш".

"Агенти руху "Атеш" підтверджують, що ЗСУ на лівому березі Дніпра. Сальдо пізно на щось сподіватись", – говориться у їхній заяві., яка з'явилась о 23.11 ввечері у неділю, 25 червня.

Незадовго перед цим глава Офісу президента Андрій Єрмак опублікував прапор України без ніяких коментарів – що можна трактувати і як натяк на правдивість інформації партизан.

Також в такий пізній час моніторинговий телеграм-канал monitor повідомив, що на Лівобережжі Херсонської області чутно вибухи.

Самі ж окупанти в одному із своїх каналів заявили, що на лівому березі Дніпра в районі Антонівського мосту українські військові не менше трьох діб утримують "невеликий плацдарм". Окупанти написали, що покинули його через постійні обстріли української артилерії та загрозу оточення їхніх сил.

Тому, співставляючи факти з різних джерел, можна зробити сміливий висновок про те, що ЗСУ почали закріплятися на лівому березі. Але, певно, краще дочекатися ранку, коли буде підтверждення з офіційних джерел.

Раніше "Телеграф" розповідав про успіхи українських воїнів під Бахмутом, де ворог навіть змушений підтягувати додаткові сили, намагаючись утримати місто.