Лише один регіон потішить сонце: де в Україні дощитиме найближчими днями

Денна температура подекуди може знизитися до 13 градусів тепла

Два атмосферних фронти, що вже тероризують українців негодою, за словами синоптиків, протримаються недовго. Однак найближчими днями на більшій території країни все ще йтимуть дощі і дутиме сильний вітер.

Як повідомляє Meteofor, в одному місті очікується дуже сильний порив вітру, до 13 м/с. Тож слід обережно проходити повз сухі дерева та лінії електропередач.

Погода у Львові 27-28 червня

На Львівщині під кінець місяця сонце і хмари постійно змінюватимуть одне одного, однак місцями очікується дощ. Опади слід чекати у вівторок вдень, а в середу — увечері. Температура повітря вдень сягатиме +20 градусів, а вночі опуститься до +13 °C. Протягом двох днів передбачається сильний вітер, його максимальна швидкість сягатиме 11-12 м/с.

Погода у Львові 27-28 червня

Погода у Києві 27-28 червня

На півночі країни прогнозується переважно сонячна погода, але іноді з опадами. Якщо у вівторок, 27 червня, у столиці протягом дня сонце прогріватиме землю, то у середу над регіоном нависнуть хмари і ввечері йтиме дощ. Вдень повітря прогріється до 20…22 градусів тепла, а вночі охолоне до +13…17 °C. У вівторок дутиме свіжий вітер, 8 м/с. Наступного дня збільшиться до сильного вітру — 10 м/с.

Погода у Києві 27-28 червня

Погода у Харкові 27-28 червня

На Харківщині синоптики обіцяють суцільно хмарну погоду з опадами, зокрема у вівторок. У середу збережеться лише похмурість. Удень температура у місті підніметься до 16…19 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть у межах +14…15 °C. На початку тижня, 27 червня, очікується свіжий вітер — 8 м/с, а наступного дня слабшатиме до слабких 5 м/с.

Погода у Харкові 27-28 червня

Погода у Донецьку 27-28 червня

Цей обласний центр також не оминули дощі. У вівторок опади здебільшого мали йти у нічний час. 28 червня протягом дня сонце грітиме регіон, але ввечері небо заповнять хмари і знову задощить. Температура повітря вдень підніметься до +21…26 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 15…19 градусів тепла. Вітер 27-28 червня очікується сильний, 13 м/с.

Погода у Донецьку 27-28 червня

Погода у Дніпрі 27-28 червня

Цей обласний центр також омиють дощі, але несуттєві. Протягом вівторка і середи у Дніпрі передбачається сильна хмарність. А опадів слід чекати 28 червня у денний час. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +21…22 °C, а вночі падатимуть до 15…16 градусів тепла. Сильний вітер дме у вівторок, максимальна швидкість якого сягає 12 м/с, а у середу зменшиться до помірного — 6 м/с.

Погода у Дніпрі 27-28 червня

Погода в Одесі 27-28 червня

А от одеситам з-поміж інших містян пощастило трохи більше. У вівторок зранку сонце тішило місто, але вдень варто чекати мінливої погоди. У середу на небо знову набіжать хмари і вдень почнеться дощ. Повітря вдень прогріється до +22…30 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +18…23 °C. Помірний вітер очікується протягом обох днів — 7 м/с.

Погода в Одесі 27-28 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні настане цього року рекордна спека.