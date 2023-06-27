"Розумні бомби" від США допомагають у контрнаступі ЗСУ: характеристики та фото

У найточнішому режимі система JDAM забезпечує кругову похибку до 5 метрів при доступності GPS-даних

США готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗСУ успішно використовують озброєння, надане Сполученими Штатами для звільнення наших земель. Зокрема йдеться про керовані "розумні бомби" JDAM, які є на озброєнні нашої армії з березня 2023 року.

Як раніше повідомляв представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, вони надзвичайно точні та використовуються для ударів по важливих об’єктах.

JDAM (Joint Direct Attack Munition) – це обладнання з GPS-наведенням, яке перетворює звичайні авіаційні бомби на високоточні.

Як розповів військовий експерт та головний редактор Defence Express Олег Катков, точність цих "розумних бомб" становить кілька метрів і вони допомагають українським бійцям проривати російську оборону.

"Якщо їх встановити на бомбу Mark-84, вага якої приблизно 90 кілограмів, то виходить одна бомба — одна захищена вогнева точка. Одна така бомба пробиває 3,5 метри бетонних конструкцій і призначена для знищення високозахищених конструкцій", — пояснив експерт.

Високоточна авіабомба JDAM ER. Фото boeing.com.au

Після виходу з літака бомба з JDAM автономно переміщається певними координатами мети. За необхідності екіпаж літака може змінити координати перед випуском зброї. У точному режимі система JDAM забезпечує кругову похибку до 5 метрів при доступності GPS-даних.

JDAM дає можливість наводити кілька видів зброї на одну або кілька цілей миттєво.

Технічні характеристики комплектів обладнання JDAM

Країна: США

Розробник: Boeing

Рік прийняття в експлуатацію: 1997

Клас: повітря-земля

Можна прикріпити до некерованих бомб вагою від 226 до 907 кг.

Заявлена дальність дії: до 72 км від точки скидання (у модифікації JDAM-ER), але тут все залежить від наявності високої точки запуску. Однак до 40 кілометрів вони летять та ефективно вражають цілі.

Раніше "телеграф" розповідав, коли на озброєння ЗСУ може надійти українська далекобійна ракета ОТРК "Сапсан", яка краща за Storm Shadow.