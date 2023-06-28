Ці дощі надовго? Де в Україні чекати максимальної кількості опадів

Сильні вітри найближчими днями не передбачаються

Йдучи вже на завершення, червень приніс в Україну негоду. Тож, за словами синоптиків, протягом найближчих днів на всій території країни очікуються дощі і іноді з супроводжуванням грози.

Як повідомляє Sinoptik, лише в одному місті передбачається гроза.

Погода у Львові на 28-29 червня

У ранковий час 28-29 червня цей регіон ще прогріватиме сонце. Однак протягом дня львів'нам варто чекати на невеликі дощі. Температура повітря вдень сягатиме +18…21 градусів, а вночі опуститься до +11 °C. Протягом двох днів передбачається легкий вітер, його максимальна швидкість сягатиме 3 м/с.

Погода у Львові на 28-29 червня

Погода у Києві на 28-29 червня

У столиці України синоптики обіцяють мінливу хмарну погоду, місцями з опадами. У середу вночі йшов дощ, який на ранок завершився. А у четвер опади триватимуть з ранку до вечора. Вдень повітря прогріється до 19…22 градусів тепла, а вночі охолоне до +14…16 °C. У середу дутиме легкий вітер, 2 м/с. Наступного дня збільшиться до 3 м/с.

Погода у Києві на 28-29 червня

Погода у Харкові на 28-29 червня

Харків'ян ясною погодою синоптики не тішать. У середу з самого ранку небо закриють хмари та вдень піде сильний дощ, що до вечора завершиться. Така ж сама погода протримається і наступного дня, але опади йтимуть зранку. Удень температура у місті підніметься до 21…22 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів танцюватимуть у межах +13…14 °C. У середині тижня, 28 червня, очікується легкий вітер — 4 м/с, а наступного дня збільшиться до слабких 5 м/с.

Погода у Харкові на 28-29 червня

Погода у Донецьку на 28-29 червня

Донецьк — це єдине місто, в якому дощі будуть з грозою. У середу, 28 червня, зранку і до самого вечора зберігатиметься похмура погода. Усю другу половину дня йтиме дощ із грозою. А от у четвер буде суцільна хмарність і дощитиме протягом всього дня. Удень опади посиляться, а до вечора стихнуть. Температура повітря вдень підніметься до +21…27 °C. Уночі позначки термометрів покажуть 13…15 градусів тепла. Вітер 28-29 червня очікується слабкий, 5 м/с.

Погода у Донецьку на 28-29 червня

Погода у Дніпрі на 28-29 червня

У цьому регіоні також задощить. У середу вранці небо у Дніпрі затягнуло хмарами, які не зникатимуть до кінця дня. Удень йтиме дощ, ввечері опадів не очікується. У четвер, 29 червня, зафіксується похмура погода. Вночі почнеться сильний дощ, який до ранку повинен послабшати. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +22…24 °C, а вночі падатимуть до 16 градусів тепла. Легкий вітер дме у середу, максимальна швидкість якого сягає 3 м/с, а у четвер збільшиться до слабкого — 5 м/с.

Погода у Дніпрі на 28-29 червня

Погода в Одесі на 28-29 червня

Попри ясну ніч, хмари вже зранку затягли небо на Одещиною. Така погода протримається в регіоні до самого вечора, ближче до вечора може початись дощ. У четвер у денний та нічний час небо в місто буде безхмарним. Вночі піде дощ, який завершиться ще до ранку. Повітря вдень прогріється до +23…25 градусів, а вночі стовпчики термометрів сягнуть +15…17 °C. Легкий вітер очікується протягом обох днів — 4 м/с.

Погода в Одесі на 28-29 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що наприкінці червня синоптики прогнозують максимальну кількість опадів, гроз, шквалів вітру та похолодання.