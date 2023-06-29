Час дефілювати з парасольками: де в Україні дощитиме наприкінці червня

Найвища денна температура очікується на півдні — до 27 теплих градусів

Цього тижня природа принесла в Україну дощі і похолодання. За словами синоптиків, така погода протримається до кінця червня.

Як повідомляє Sinoptik, лише одне місто в країні буде купатися в промінцях сонця.

Погода у Львові на 29-30 червня

На Галичині синоптики обіцяють переважно сонячну погоду, однак іноді с дощами. У четвер, 29 червня, протягом дня небо буде вкрите хмарами, а ввечері очікуються опади з грозою. У п'ятницю з самого ранку встановиться ясна погода. Вдень повітря прогріється до 21…24 градусів тепла, а вночі охолоне до +13…14°C. На кінець літнього місяця очікується слабкий вітер, максимальна швидкість його сягне 4 м/с.

Погода у Львові на 29-30 червня

Погода у Києві на 29-30 червня

Кияни очікують на невеликі опади протягом двох днів. Четвер обіцяє бути хмарним, тож з самого ранку і до вечора йтиме дощ. У п'ятницю ранок буде ясним, однак протягом дня небо затягнеться хмарами, аби надвечір таки розпочався дощ. Температура повітря вдень сягатиме 19…24 градусів тепла, а вночі опуститься до +14…15 °C. Легкий вітер прогнозується у 29-30 червня, максимальна швидкість якого сягне 3 м/с.

Погода у Києві на 29-30 червня

Погода у Харкові на 29-30 червня

Над Харківщиною нависли дощові хмари. З ранку четверга хмари заповнили небо, незначний дощ протримається до обідньої пори. 30 червня збережеться хмарна погода, але протягом всього дня очікуються дрібні опади. Вдень температура у місті підніметься до 21…23 градусів тепла. У нічний час позначки термометрів опустяться до +14…15 °C. 29-30 червня дме помірний вітер, 6 м/с.

Погода у Харкові на 29-30 червня

Погода у Донецьку на 29-30 червня

Цей регіон на кінець тижня отримає максимальну кількість опадів. У четвер небо буде хмарним. Ранковий сильний дощ продовжуватиме йти весь день, проте до вечора послабшає. А у п'ятницю опади йтимуть весь час, хоч і незначні. Температура повітря вдень підніметься до +16…25 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +12…14 градусів. В четвер передбачається штиль, а наступного дня вітер посилиться до слабких 5 м/с.

Погода у Донецьку на 29-30 червня

Погода у Дніпрі на 29-30 червня

В Дніпрі також задощить. Всю добу, 29 червня, небо буде хмарним. З ночі в регіоні зривався дощ, проте він закінчився до ранку. В п'ятницю ранок буде ясним, однак протягом дня з'являться хмари, які принесуть із собою незначні опади. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +23…24 °C, а вночі падатимуть до 15…16 градусів тепла. Вітер протягом четверга очікується слабкий, максимальна швидкість сягатиме 5 м/с, а в п'ятницю він збільшиться до помірних 7 м/с.

Погода у Дніпрі на 29-30 червня

Погода в Одесі на 29-30 червня

На Одещині протягом двох днів очікується хмарна погода з проясненнями. Повітря вдень прогріється до 24…27 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +14…17 °C. На кінець червня очікується слабкий вітер, швидкість якого становитиме 5 м/с.

Погода в Одесі на 29-30 червня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україну прийшли два атмосферних фронти і принесли з собою негоду.