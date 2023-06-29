Росіяни відступають із Бахмута, а українці беруть під контроль важливу висоту (відео)

ЗСУ беруть під свій контроль Кліщіївку

Українські військові вже кілька днів ведуть наступальні дії на Бахмутському напрямі та мають там певні успіхи. Сили оборони з повітря контролюють усе, що відбувається у Бахмуті, а росіяни відступають з його вулиць у північних районах.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" розповів командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський.

"На сьогоднішній день можна сказати, що ворог відступає із північних вулиць Бахмута. Вулиця Воїнів інтернаціоналістів, ворог був вибитий повністю", — уточнив він.

Також ЗСУ беруть під свій контроль Кліщіївку, розташовану на південь від Бахмута. Цей населений пункт має важливе стратегічне значення, оскільки звідти Бахмут "видно, як на долоні". Більш того, саме звідти розпочнеться безпосередній наступ на південь Бахмуту.

Як повідомляв "Телеграф", раніше заступник голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, чому просування ЗСУ на Бахмутському напрямку не може бути швидким. Справа в тому, що на околицях Бахмута створена розгалужена система інженерних укріплень та опорних пунктів. Вона створювалася українськими військовими, а зараз використовується росіянами.