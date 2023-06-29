Ракетна небезпека: у половині областей України була повітряна тривога (оновлено)

Під удар могли потрапити південні та східні області України

Увечері 29 червня було зафіксовано зліт дальнього ракетоносія-бомбардувальника Ту-22м3 російських окупантів. Ракетну небезпеку оголошено у східних та південних областях України.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. "Телеграф" стежив за ситуацією та оновлював матеріал у режимі онлайн.

20:49 Відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

20:14 "Пуски Х-22 поки не підтверджено. Але в акваторії Азовського моря продовжує маневрувати Ту-22м3. Загроза застосування ракетного озброєння зберігається", — повідомили в Повітряних силах.

20:08 Станом на 20:00 повітряна тривога була оголошена у 13 областях, есть информация о запуске ракет Х-22. В моніторингових каналах повідомляють, що ракети, за попередніми даними, летять у бік Запорізької та Дніпропетровської областей.

19:42 "Зафіксовано Ту-22м3. Південно-східні регіони та Кіровоградська область", — повідомили в ПС ЗСУ.

Варто зауважити, що лише днями російські окупанти обстріляли Краматорськ, через що загинули 12 людей та ще 65 отримали поранення. Раніше у поліції показали на відео перші моменти після обстрілу Краматорська.