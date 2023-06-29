Ракетная опасность: в половине областей Украины была воздушная тревога (обновлено)

Под ударом могут оказаться южные и восточные области Украины

Вечером 29 июня был зафиксирован взлет дальнего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика Ту-22м3 российских оккупантов. Ракетная опасность объявлена в восточных и южных областях Украины.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Телеграф" следил за ситуацией и обновлял материал в режиме онлайн.

20:49 Отбой ракетной опасности по всем областям.

20:14 "Пуски Х-22 пока не подтверждены. Но в акватории Азовского моря продолжает маневрировать Ту-22м3. Угроза применения ракетного вооружения сохраняется", — сообщили в Воздушных силах.

20:08 По состоянию на 20:00 воздушная тревога была объявлена в 13 областях, есть информация о запуске ракет Х-22. В мониторинговых каналах сообщают, что ракеты, по предварительным данным, летают возле Запорожской и Днепропетровской областей.

19:42 "Зафиксировано Ту-22м3. Юго-восточные регионы и Кировоградская область", — сообщили в ВС ВСУ.

Стоит заметить, что только на днях российские оккупанты обстреляли Краматорск, из-за чего погибли 12 человек и еще 65 получили ранения. Ранее в полиции показали на видео первые моменты после обстрела Краматорска.