Децентралізовані закупівлі палива для ЗСУ несуть ризики завищення цін і низької якості — волонтерка Ярова

Закупівля паливно-мастильних матеріалів для потреб армії стане ще одним викликом системі прозорих торгів. Адже вже розпочинаються залаштункові ігри з метою обійти "букву закону".

Про це повідомила Дана Ярова, членкиня Громадської антикорупційної ради та голова ГО "Мрія дітей України" в ефірі програми "Шоубісики".

"Один із постачальників олив для Міністерства оборони вже збігав "наверх", після чого закупівлю віддали на "децент". Це коли кожна окрема військова частина сама закупляє оливи. Навіщо проводити централізовані закупки, якщо можна безконтрольно закупити децентралізовано? Все, що закуповується гуртом, завжди дешевше. Раніше існував наказ #375, згідно з яким Міністерство оборони мало право під час прийому товару робити лабораторні дослідження. На початку вторгнення цей наказ "заблокували", — зазначила Дана Ярова.

Також волонтерка додала, що на початку повномасштабного вторгнення скасування наказу було обґрунтованим: на кону стояло питання "вижити".

"Втім, минуло півтора роки. Я особисто заходила у відділ контролю якості сил логістики, і працівники самі просять відновити попередню процедуру, бо їм соромно за те, що вони приймали минулого року. Були випадки, коли вдалося зекономити гроші, але при цьому втрачали якість. Тому я хочу застерегти постачальників Міноборони: якщо ви вирішили, що виграли тендер, взяли ці лоти та будете на цьому заробляти з економією на якості — якщо таке трапиться, робитиму вас відомими на всю країну", — підсумувала Дана Ярова.