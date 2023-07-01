Глава ЦРУ таємно відвідав Київ: ЗМІ дізналися цілі та деталі візиту

Українська сторона повідомила Бернсу, що прагне відвоювати значну частину окупованих територій до осені

Директор ЦРУ Вільям Бернс на початку червня таємно відвідав Київ. Він обговорив із президентом Володимиром Зеленським та керівництвом української розвідки стратегію контрнаступу українських військ та повернення захоплених росією територій України.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела серед американських чиновників.

Один зі співрозмовників видання наголосив, що метою візиту Вільяма Бернса було підтвердження готовності США продовжувати обмін розвідувальними даними, щоб допомогти Україні захистити себе від атак рф.

Українська сторона повідомила Бернсу, що прагне відвоювати значну частину окупованих територій до осені, після чого змусити Москву до переговорів на своїх умовах.

"росія піде на переговори лише тоді, коли відчує загрозу", – сказав український високопосадовець.

Як повідомляв "Телеграф", держсекретар США Ентоні Блінкен висловився про контрнаступ ЗСУ. Він заявив, що воно тільки розпочалося і командування ще не вводило у бій основні підрозділи. За його словами, Україна має необхідні для успіху засоби.