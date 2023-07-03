Мер Мелітополя про здачу Півдня України росіянам: "Йдеться не про одне прізвище"

Мер Мелітополя вважає, що до здачі територій причетна не одна людина

До швидкої здачі Мелітополя у 2022 році може мати відношення "внутрішній ворог" України, але до закінчення війни навряд чи вдасться знайти винних у цьому.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" висловив мер міста Іван Федоров.

За його словами, місто активно готувалося до оборони, у ньому було сформовано територіальну оборону.

"На момент вторгнення тероборона на території Мелітополя була максимально сформована. Але вона не була готова до оборони міста. Чому так? Я сподіваюсь, що ми разом зможемо знайти відповідь.

Ми були в постійній комунікації з військовими. На базі Мелітополя знаходився один зі стратегічних об’єктів півдня нашої держави — авіабаза. І до 24 числа, і зараз ми в постійній комунікації з командиром цієї бази, він мій друг. Питання, чому так швидко захопили місто, хвилює і мене. Я точно знаю, що це питання хвилює й президента України, на нарадах він про це говорив. Але я впевнений, що відповідь на це питання ми отримаємо після нашої Перемоги.

Сьогодні ми не маємо права шукати внутрішнього ворога, а маємо зачищати всіх зрадників і шпигунів", — сказав він.

При цьому чиновник зазначив, що йому особисто відомі імена винних у тому, що на Півдні України ворог практично не зіткнувся із опором українських силовиків.

"Місяць тому дав офіційні свідчення з цього приводу. У мене є відповідь, хто винен. Я думаю, що йдеться не про одне прізвище. Але я не маю права звинувачувати. Тільки давати свідчення про людей, які, на мій погляд, дали можливість росіянам легко зайти на мою територію", — завершив він.

Для довідки. Мелітополь опинився у повній окупації супротивника у березні 2022 року.

Детальніше читайте у матеріалі "Телеграфа": Якщо ми не звільнимо Мелітополь, держави Україна не буде, — мер Іван Федоров