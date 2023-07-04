Несподівані цифри: аналітики підрахували втрати України та росії за місяць наступу ЗСУ

Різниця між втратами практично вдвічі

Незважаючи на те, що контрнаступ ЗСУ називають повільним, втрати українських воїнів менші, ніж у росіян. І це за умови, що українська армія просувається вперед через мінні поля та інші інженерні споруди, а росіяни просто бороняться.

Співвідношенням втрат поділився блогер Роман Шрайк із посиланням на портал Oryx. Дані були зібрані в період із 3 червня по 3 липня поточного року.

Так, окупанти, сидячи в обороні, втратили 460 одиниць військової техніки, а саме:

танків – 90

броньованої техніки — 152

артилерії — 71

ППО – 11

РЕБ/РЛС — 5

вертольотів — 9

літаків — 1

розвідувальних БПЛА — 15

спецтехніки — 12

автомобільної техніки – 94

Українські воїни, які день за днем просуваються на фронті та звільняють населені пункти від загарбників, втратили за місяць боїв 287 одиниць військової техніки, а саме:

танків – 43

броньованої техніки — 143

артилерії – 20

ППО – 2

РЕБ/РЛС — 6

вертольотів — 1

літаків — 1

розвідувальних БПЛА — 25

спецтехніки — 5

автомобільної техніки — 41

Найбільше втрат армія окупантів зазнала у танках, броньованих авто та просто авто, а також в артилерії (ствольній та РСЗВ). Українська армія найбільше втратила бронетехніку та танки, особливо в перші дні контрнаступу.

"Від себе додам, що Oryx враховує втрати, коли отримує фото та відео з ними, а не коли ці втрати реально відбуваються. Але можна припустити, що більшість втрат справді пов’язана з літнім наступом", — зазнач Роман Шрайк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у червні росіяни втратили рекордну кількість техніки. Водночас окупанти змінили тактику атаки на Україну.