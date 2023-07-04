Несподівані цифри: аналітики підрахували втрати України та росії за місяць наступу ЗСУ
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Різниця між втратами практично вдвічі
Незважаючи на те, що контрнаступ ЗСУ називають повільним, втрати українських воїнів менші, ніж у росіян. І це за умови, що українська армія просувається вперед через мінні поля та інші інженерні споруди, а росіяни просто бороняться.
Співвідношенням втрат поділився блогер Роман Шрайк із посиланням на портал Oryx. Дані були зібрані в період із 3 червня по 3 липня поточного року.
Так, окупанти, сидячи в обороні, втратили 460 одиниць військової техніки, а саме:
- танків – 90
- броньованої техніки — 152
- артилерії — 71
- ППО – 11
- РЕБ/РЛС — 5
- вертольотів — 9
- літаків — 1
- розвідувальних БПЛА — 15
- спецтехніки — 12
- автомобільної техніки – 94
Українські воїни, які день за днем просуваються на фронті та звільняють населені пункти від загарбників, втратили за місяць боїв 287 одиниць військової техніки, а саме:
- танків – 43
- броньованої техніки — 143
- артилерії – 20
- ППО – 2
- РЕБ/РЛС — 6
- вертольотів — 1
- літаків — 1
- розвідувальних БПЛА — 25
- спецтехніки — 5
- автомобільної техніки — 41
Найбільше втрат армія окупантів зазнала у танках, броньованих авто та просто авто, а також в артилерії (ствольній та РСЗВ). Українська армія найбільше втратила бронетехніку та танки, особливо в перші дні контрнаступу.
"Від себе додам, що Oryx враховує втрати, коли отримує фото та відео з ними, а не коли ці втрати реально відбуваються. Але можна припустити, що більшість втрат справді пов’язана з літнім наступом", — зазнач Роман Шрайк.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у червні росіяни втратили рекордну кількість техніки. Водночас окупанти змінили тактику атаки на Україну.