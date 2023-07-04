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Несподівані цифри: аналітики підрахували втрати України та росії за місяць наступу ЗСУ

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публікації
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Автор
ЗСУ продовжують знищувати ворога Новина оновлена 04 липня 2023, 19:24
ЗСУ продовжують знищувати ворога. Фото facebook.com/GeneralStaff

Різниця між втратами практично вдвічі

Незважаючи на те, що контрнаступ ЗСУ називають повільним, втрати українських воїнів менші, ніж у росіян. І це за умови, що українська армія просувається вперед через мінні поля та інші інженерні споруди, а росіяни просто бороняться.

Співвідношенням втрат поділився блогер Роман Шрайк із посиланням на портал Oryx. Дані були зібрані в період із 3 червня по 3 липня поточного року.

Так, окупанти, сидячи в обороні, втратили 460 одиниць військової техніки, а саме:

  • танків – 90
  • броньованої техніки — 152
  • артилерії — 71
  • ППО – 11
  • РЕБ/РЛС — 5
  • вертольотів — 9
  • літаків — 1
  • розвідувальних БПЛА — 15
  • спецтехніки — 12
  • автомобільної техніки – 94

Українські воїни, які день за днем просуваються на фронті та звільняють населені пункти від загарбників, втратили за місяць боїв 287 одиниць військової техніки, а саме:

  • танків – 43
  • броньованої техніки — 143
  • артилерії – 20
  • ППО – 2
  • РЕБ/РЛС — 6
  • вертольотів — 1
  • літаків — 1
  • розвідувальних БПЛА — 25
  • спецтехніки — 5
  • автомобільної техніки — 41

Найбільше втрат армія окупантів зазнала у танках, броньованих авто та просто авто, а також в артилерії (ствольній та РСЗВ). Українська армія найбільше втратила бронетехніку та танки, особливо в перші дні контрнаступу.

"Від себе додам, що Oryx враховує втрати, коли отримує фото та відео з ними, а не коли ці втрати реально відбуваються. Але можна припустити, що більшість втрат справді пов’язана з літнім наступом", — зазнач Роман Шрайк.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у червні росіяни втратили рекордну кількість техніки. Водночас окупанти змінили тактику атаки на Україну.

Теги:
#Росіяни #Втрати #ЗСУ