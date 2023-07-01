Червень – місяць рекордів: експерти проаналізували втрати росіян на фронті

"Демілітаризація" російської армії успішно продовжується

Перший літній місяць 2023 став рекордним за кількістю втрат російських окупантів у певних категоріях техніки.

Як повідомив популярний блогер і бізнесмен Роман Шрайк, втрати росіян в артилерійських системах, РСЗВ, ППО, безпілотниках, ракетах, автомобільній та спеціальній техніці виявилися вищими за середні значення за весь час вторгнення.

При цьому ЗСУ встановили кілька рекордів зі знищення техніки окупантів. Так червень став рекордним за кількістю виведеної з ладу артилерії (688 одиниць), ППО (56) та спецтехніки (122).

Тим часом військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що зміни відбулися і в характері обстрілів України.

Він зазначив, що минулого місяця окупанти запустили 193 ракети, з яких ЗСУ збили 157:

123 ракети Х-101/555 зі 133 запущених;

16 "Калібрів" з 21;

12 Іскандер-М/К з 12;

6 Х-47М2 "Кинджал" з 9;

жодної Х-22 із 18.

"Окупанти запускали ракети Х-22, збиття яких під силу тільки ЗРК Patriot і SAMP/T по районам, які не прикриті цими комплексами, у зв’язку з чим даний тип ракет і зіпсував загальну статистику перехоплень", — зазначив Коваленко.

Така статистика, за його словами, говорить про те, що росіяни здатні підтримувати темпи масових ракетних ударів, а значить їм вистачає можливостей для виробництва.

А ось статистика використання дронів-камікадзе показує іншу картину — кількість використаних БПЛА зменшилася вдвічі порівняно з травнем. Якщо в останній місяць весни по Україні було запущено 413 дронів, то у червні лише 197.

"З урахуванням всього вище озвученого, гадаю, липень буде показовим щодо того, що собою представляє нинішній російський ракетний ресурс. А також, ми отримаємо відповідь щодо причин разючого скорочення застосування Shahed-136", — повідомив він.

Як повідомлялося раніше, у США раніше нагадали, що український контрнаступ знаходиться на початковому етапі, а основні сили ЗСУ ще не пущені в дію.