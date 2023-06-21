ЗСУ знищили "ювілейний" російський танк: цифри втрат з початку вторгнення вражають

Втрати росії як у живій силі, так і в техніці, колосальні

З початку повномасштабної війни з російськими окупантами Сили оборони України знищили понад 4 тисячі ворожих танків.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Таким чином, за 16 місяців війни росія втратила 120-130 танкових батальйонів.

Додамо, згідно з щоденною статистикою Генштабу ЗСУ про втрати російської армії в Україні, станом на ранок 21 червня, рф втратила 4005 танків. Лише за минулу добу (20 червня) українська армія ліквідувала 9 російських танків, один із них був 4000-м, ювілейним.

А тим часом українські воїни викликають захоплення у західних інструкторів тим, як швидко вони опановують військову техніку, яку нам передають партнери. Зокрема, танки Leopard 2.

Також відомо, що Берлін разом із Копенгагеном перебувають у процесі передачі Києву 110 бойових танків Leopard 1 модифікації А5, що може серйозно посилити Збройні сили України.

Як повідомляв "Телеграф", також росія почала втрачати все більше бойових вертольотів у ході війни. Крім того, у травні росіяни втратили рекордну кількість артилерії — 533 одиниці. А за першу половину червня вже було знищено 383 одиниці.