Такими окупантів ще не били: ЗСУ отримають на озброєння САУ турецького виробництва (фото, відео)

Ці САУ були розроблені на основі південнокорейської K-9 Thunde

Найближчим часом на озброєнні ЗСУ має з’явитися турецька САУ T155 Firtina.

Про це нещодавно в інтерв’ю "Укрінформу" заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За його словами, такі САУ на війні в Україні ще не застосовувалися. При цьому він не розкривав терміни постачання озброєння. Також нічого не сказав Громов і про кількість САУ, які отримають наші військові.

Характеристики T155 Firtina

Ці 155-мм установки були розроблені на основі південнокорейської K-9 Thunder. Незважаючи на це, Firtina не вважається ліцензійною копією азіатського "брата", оскільки в Туреччині вона набула безліч змін.

Зокрема, турецькі розробники встановили на неї вітчизняну вежу, замінили частину шасі та електронні системи, повідомляє Defense Express.

155-мм гармата має довжину стовбура 52 калібру. Стріляє Т155 Firtina боєприпасом MOD 274 НЕ, дальність ураження мети може досягати 40 км.

Турецька САУ може здійснювати 6 пострілів за хвилину. Також у неї є опція, при якій наносяться 3 постріли за 15 секунд. Боєкомплект установки Firtina — 48 пострілів.

Станом на 2022 турецька армія Туреччини мала близько 310 одиниць Т155 Firtina.

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