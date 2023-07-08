"Топові машини для топових бійців": БМП CV90 від Швеції вже в Україні і готові бити ворога (фото та відео)

Серійне виробництво шведської бойової машини почалося у 1993 році

В Україну прибули передані Швецією броньовані машини CV 90, вони вже готові до бою. Ці БМП вважаються кращими за своїми технічними характеристиками.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

"Топові машини для топових бійців", — написав він, подякувавши міністру оборони Швеції Полу Юнсону та всім шведам.

Зазначимо, фото перших CV90 в Україні, зокрема, які брали участь у боях на Бахмутському напрямку, з’явилися у червні.

Ця БМП вважається найкращою за технічними характеристиками, раніше вона добре проявила себе в боях. Серійне виробництво шведської бойової машини почалося у 1993 році. Модифікація 9040 — головний варіант шведських сухопутних військ. Швидкість БМП на шосе 70 км/год, десант може становити 6-8 людей.

Шведська броньована машина CV 90

Вага машини, залежно від модифікації, становить 23-37 тонн. Максимальна швидкість БМП – 70 км/год. Запас ходу складає 320 км.

Озброєння:

40-мм автоматична гармата Bofors Defence L/70 (для шведської армії)

30-мм Bushmaster II (для експортних варіантів MkI та MkII)

35-мм Bushmaster III (для експортних варіантів MkIII та MKIV)

додаткове озброєння – 7,62 мм кулемет.

Як повідомляв "Телеграф", у США схвалили передачу Україні касетних боєприпасів до артилерії, а також оголосили про новий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів.