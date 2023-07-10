Бачив новонароджену доньку лише по відеозв'язку: у боях за Україну загинув прикордонник із Сумщини

Український захисник зазнав смертельних поранень у бою з російськими окупантами

У ході повномасштабної війни у боях на Луганщині загинув прикордонник Олександр Єрмоленко із позивним "Водолій" із Сумщини. Вдома у чоловіка залишилася дружина та троє дітей.

Про це повідомили на сторінці Глухівської міської ради у Facebook.

Олександр був випускником Національної академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного та служив у Державній прикордонній службі. До цього деякий час викладав артилерійську справу тим, хто підвищував кваліфікацію.

"Це був досвідчений кадровий військовий, який мав усі сучасні знання і вміння. Старший лейтенант Єрмоленко планував свою майбутню кар’єру, тому вступив до магістратури Національного аерокосмічного університету ім. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". Цілеспрямований, його розумний, розумний, відповідальний", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Єрмоленко займався біатлоном та кікбоксингом, виступав на змаганнях різного рівня. Тому його знає спортивна спільнота України.

У перші дні повномасштабної війни в Україні Олександр разом із побратимами стояв на захисті на підступах до Києва. За виявлені сміливість та героїзм нагороджений орденом "За мужність". Протягом останніх трьох місяців воював у Луганській області. Чоловік був начальником прикордонної мінометної застави, командував групою реагування. 5 липня 2023 року він загинув від смертельних поранень.

У загиблого залишилася сім’я — дружина та троє дітей. Разом із дружиною Оленою він виховував хлопчиків 7-ми та 4-х років, а два місяці тому у них народилася дочка. Проте захисник так і не встиг побачити її наживо. Увесь час він перебував у гарячих точках, тому бачив дитину лише по відеозв’язку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Запорізькому напрямі загинув 20-річний студент Харківського університету імені Ярослава Мудрого Богдан Кряж.