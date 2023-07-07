Навіки 20: на фронті загинув зовсім молодий воїн

Воїн захищав батьківщину з перших днів війни

Повномасштабна війна в Україні продовжує забирати життя наших захисників. Трагічна звістка прийшла до харківського університету імені Ярослава Мудрого. На фронті загинув його студент Богдан Кряж.

Про це повідомляє пресслужба вишу.

Зовсім юний воїн лише у 2020 році закінчив школу та вступив до університету. Хотів стати адвокатом.

"Активний, життєрадісний, світлий юнак, який ще тільки починав будувати свої плани на життя, вдихав кожну його мить на повні груди, радував своїх близьких та друзів, мріяв, любив…", — пишуть в університеті.

Але доля розпорядилася інакше. З перших днів повномасштабного вторгнення Богдан Кряж перебував у складі добровольчого батальйону "Фрайкор", а набравшись бойового досвіду, відбув у зону бойових дій.

На жаль, 5 липня його шлях воїна обірвався на Запорізькому напрямку.

"Руки російського окупанта обірвали життя юному герою. Університетська спільнота висловлює щирі співчуття близьким та рідним Богдана. Нехай добрий, світлий спомин про покійного Богдана назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, близьких, усіх, хто його знав, шанував, любив Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!", — кажуть у виші.

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