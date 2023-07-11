"Несучасний і потребує вдосконалення": в Держслужбі якості освіти назвали недоліки важливого предмета

Місцеві влади отримали рекомендації щодо організації уроків "Захист України"

Важливий в умовах протистояння російським окупантам предмет "Захист України", який викладають учням 10–11 класів, є несучасним і потребує вдосконалення.

Таку думку в інтерв’ю "Телеграфу" озвучив голова Державної служби якості освіти Руслан Гурак.

Слід зазначити, що в соцмережах батьки старшокласників нарікають на якість викладання предмету "Захист України" в українських школах. Основна претензія зводиться до того, що урок нагадує погані радянські практики, коли хлопці вчилися надягати старі протигази, а дівчата надавати першу допомогу лише бинтами і ватою.

За словами голови Держслужби якості освіти, претензії батьків справедливі.

"Я поділяю думку батьків, коли їм не подобається зміст цього уроку у більшості випадків. Він несучасний, потребує вдосконалення, матеріально-технічного забезпечення", — підкреслив Руслан Гурак.

Чиновник повідомив, що Дерслужба вже надіслала місцевій владі, яка за законом є засновником закладів загальної середньої освіти, свої рекомендації щодо модернізації змісту уроку.

"Служба завершила моніторингове дослідження щодо уроку "Захист України", під час якого вибірково вивчали школи, де проводять такі уроки. За результатами моніторингу зроблено висновки та складено рекомендації, які надіслано до обласних рад, засновників шкіл, щоб вони приділили максимальну увагу організації проведення такого уроку", — резюмував Гурак.

* Повне інтерв’ю з головою Держслужби якості освіти, читайте на сайті "Телеграф" у середу зранку.