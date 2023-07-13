У Донецьку потужні вибухи: ракету "спіймав" знаменитий завод (відео)

Окупанти у Донецьку потрапили під обстріл

У тимчасово окупованому Донецьку не припиняються вибухонебезпечні інциденти. 13 липня "бавовна" відвідала захоплений завод "Топаз".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Як стало відомо, вдень над Донецьком намагалася працювати російська ППО, проте це не вберегло загарбників від прильоту.

З’ясувалося, що ракети "спіймав" непростий об’єкт — завод "Топаз". Відео із вибухами у його районі публікують місцеві жителі.

Для довідки: на заводі "Топаз" до окупації виробляли складні радіотехнічні комплекси та системи, у тому числі комплекси дальньої радіотехнічної розвідки та раннього попередження систем ППО.

Вже після захоплення обласного центру російські загарбники та їх поплічники, за деякими даними, могли використовувати приміщення недіючого підприємства як ремонтну базу для своєї техніки.

У мережі вже є підтвердження того, що приліт припав точно по заводу. В одній з його будівель стався частковий обвал.

Також очевидці публікують фото уламків ракети, які впали в мікрорайоні Азотний, що знаходиться поряд із заводом.

Офіційної інформації від ЗСУ поки не надходило.

Нагадаємо, що минулого тижня росіянам було "спекотно" і Донецьку, і у його передмістях. Особливо дісталося Макіївці.