"Буде цікаво": днями ЄСПЛ оголосить рішення у справі росії проти України

Влітку 2021 року росія подала до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти України щодо 10 груп звинувачень

Вранці 18 липня Європейський суд з прав людини оголосить рішення у справі "Росія проти України", яку Росія подала влітку 2021 року.

Про це свідчать анонси ЄСПЛ.

Йдеться про справу Russia v. Ukraine (no. 36958/21), де росія звинувачує Україну в нібито адміністративних практиках "вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у право голосу, обмеження на використання російської мови та нападів на російські посольства та консульства", а також перекриття води в тимчасово окупований Крим.

У цьому ж позові росія також намагалася покласти на Україну відповідальність за катастрофу MH17, бо Київ не закрив повітряний простір.

Уповноважена у справах ЄСПЛ від Міністерства юстиції Маргарита Сокоренко прокоментувала майбутнє рішення Суду.

"ЄСПЛ включив турборежим у справах, у яких фігурує росія. Цього разу – у міждержавній справі проти нас, яку росія подала в липні 2021 року (і яка тоді наробила інформаційного шуму). Чекаємо на публікацію рішення… Буде цікаво", – написала вона в Facebook.

Нагадаємо, влітку 2021 року росія подала до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти України щодо 10 груп звинувачень. Серед них — загибель мирних жителів у 2014 році, аварія MH17, обстріл російських територій, дискримінації російськомовного населення та інше. Мін’юст України назвав російський позов "перемогою над здоровим глуздом".

Як раніше розповідав "Телеграф", Facebook у червні Верховному суді Нідерландів ухвалили рішення повернути "скіфське золото" Україні. Судові баталії тривали майже 9 років: росія хотіла позбавити Україну культурного надбання.