"Будет интересно": на днях ЕСПЧ объявит решение по делу россии против Украины

Летом 2021 года россия подала в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений

Утром 18 июля Европейский суд по правам человека объявит решение по делу "россия против Украины", которое рф подала летом 2021 года.

Об этом свидетельствуют анонсы ЕСПЧ.

Речь идет о деле Russia v. Ukraine (no. 36958/21), где россия обвиняет Украину в якобы административных практиках "убийств, похищений, принудительного переселения, вмешательства в право голоса, ограничениях на использование русского языка и нападениях на российские посольства и консульства", а также перекрытии воды во временно оккупированный Крым.

В этом же иске россия также пыталась возложить на Украину ответственность за катастрофу MH17, потому что Киев не закрыл воздушное пространство.

Уполномоченная по делам ЕСПЧ от Министерства юстиции Украины Маргарита Сокоренко прокомментировала предстоящее решение Суда.

"ЕСПЧ включил турборежим по делам, в которых фигурирует Россия. На этот раз – по межгосударственному делу против нас, которое россия подала в июле 2021 года (и которое тогда наделало информационного шума). Ждем публикацию решения… Будет интересно", – написала она в Facebook.

Напомним, летом 2021 года россия подала в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений. Среди них — гибель мирных жителей в 2014 году, крушение MH17, обстрел российских территорий, дискриминации русскоязычного населения и другое. Минюст Украины назвал российский иск "победой над здравым смыслом".

Как ранее рассказывал "Телеграф", Facebook в июне Верховном суде Нидерландов приняли решение вернуть "скифское золото" Украине. Судебные баталии продолжались почти 9 лет: россия хотела лишить Украину культурного достояния.