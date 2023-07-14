Вперше офіційно: Болгарія оголосила про потужний пакет військової допомоги для ЗСУ, що туди увійде

Вся техніка раніше ніколи не використовувалася

Болгарія, яка до цього моменту лише таємно допомагала ЗСУ, вперше публічно заявила про новий пакет військової підтримки.

Про це повідомляє видання EurActiv, посилаючись на заяву уряду країни.

Як стало відомо, у разовий пакет допомоги увійде близько 100 одиниць бронетехніки (переважно БТРи).

"Це броньована військова техніка, куплена під час Процесу Відродження (політика, яку практикував соціалістичний болгарський уряд у 1980-х роках – Ред.) і ніколи не використовувалась. Її зберігання та технічне обслуговування призводить до витрат. Українці потурбуються, щоб ця техніка їм знадобилася", – сказав депутат Івайло Мірчев із правлячої коаліції.

Після передачі цих бойових машин у Болгарії сподіваються їх замінити на аналоги із США. Зазначається, що раніше болгарська армія оголосила про замовлення сучасної західної бронетехніки для піхоти на майже 1 мільярд доларів, але процедуру ще не завершено.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час саміту НАТО ціла низка країн оголосила про передачу своєї техніки для Сил оборони України.