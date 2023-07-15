"Гарячий привіт" окупантам: в Олешках снаряд впав перед машиною росіян (відео)

Інформації про пошкодження не надходило

У тимчасово окупованих Олешках (Херсонська область) у середу стався приліт, ймовірно, за розташуванням окупантів.

Відповідний ролик розлетівся мережею 15 липня і, зокрема, його оприлюднив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук.

На кадрах видно, як автомобіль із двома росіянами під’їжджає до якоїсь будівлі, після чого один із них намагається уточнити назву цього населеного пункту. Коли пасажир автомобіля відповідає, трапляється приліт.

При тому, якщо дивитися відеозапис у сповільненій зйомці, можна помітити, що снаряд впав якраз перед білим автомобілем, який видно на відео.

Українські OSINT-ери навіть встигли вирахувати приблизне місце прильоту.

Що саме було метою обстрілу і чий снаряд впав перед будівлею на відео зрозуміти неможливо, проте варто зазначити, що останнім часом почастішали випадки прильоту на окупованих територіях за росіянами.

Наприклад, днями було вражено готель у Бердянську, де саме знаходився російський генерал-лейтенант олег цоков. Минулої осені він був поранений під час вторгнення, але в той раз зміг вижити, тепер високопоставлений окупант був остаточно ліквідований.