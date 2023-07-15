"Горячий привет" оккупантам: в Алешках снаряд упал перед машиной россиян (видео)
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Информации о повреждениях не поступало
Во временно оккупированных Алешках (Херсонская область) посреди дня случился прилет, предположительно, по расположению оккупантов.
Соответствующий ролик разлетелся по сети 15 июля и, в частности, его обнародовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
На кадрах видно, как автомобиль с двумя россиянами подъезжает к какому-то зданию, после чего один из них пытается уточнить название этого населенного пункта. Когда пассажир автомобиля дает ответ случается прилет.
При том, если смотреть видеозапись в замедленной съёмке, то можно заметить, что снаряд упал аккурат перед белым автомобилем, который видно на видео.
Украинские OSINT-еры даже успели вычислить примерное место прилета.
Что именно было целью обстрела и чей снаряд упал перед зданием на видео понять невозможно, однако стоит отметить, что в последнее время участились случаи прилета на оккупированных территориях по расположениям россиян.
Например, на днях был поражен отель в Бердянске, где как раз находился российский генерал-лейтенант олег цоков. Прошлой осенью он был ранен во время вторжения, но в тот раз смог выжить, теперь же высокопоставленный оккупант был окончательно ликвидирован.