"Горячий привет" оккупантам: в Алешках снаряд упал перед машиной россиян (видео)

Информации о повреждениях не поступало

Во временно оккупированных Алешках (Херсонская область) посреди дня случился прилет, предположительно, по расположению оккупантов.

Соответствующий ролик разлетелся по сети 15 июля и, в частности, его обнародовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

На кадрах видно, как автомобиль с двумя россиянами подъезжает к какому-то зданию, после чего один из них пытается уточнить название этого населенного пункта. Когда пассажир автомобиля дает ответ случается прилет.

При том, если смотреть видеозапись в замедленной съёмке, то можно заметить, что снаряд упал аккурат перед белым автомобилем, который видно на видео.

Украинские OSINT-еры даже успели вычислить примерное место прилета.

Что именно было целью обстрела и чей снаряд упал перед зданием на видео понять невозможно, однако стоит отметить, что в последнее время участились случаи прилета на оккупированных территориях по расположениям россиян.

Например, на днях был поражен отель в Бердянске, где как раз находился российский генерал-лейтенант олег цоков. Прошлой осенью он был ранен во время вторжения, но в тот раз смог выжить, теперь же высокопоставленный оккупант был окончательно ликвидирован.