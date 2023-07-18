Пряме попадання у бліндаж: у боях за Бахмут загинув молодий командир танка

Життя молодого хлопця обірвалося 16 липня під час ворожого артобстрілу

У Бахмутському районі, де тривають тяжкі бої, загинув старший сержант, командир танка Цимбалюк Ігнат Русланович 1998 року народження. Воїн стояв на захисті своєї Батьківщини з 2019 року.

Про це повідомили на сторінці Тульчинської районної державної адміністрації.

Гнат був родом із Торецька Донецької області. А у місті Тульчин знайшла притулок бабуся військового Тетяна Іванівна, яка була змушена залишити свій будинок та переїхати в інше місце через вторгнення російських окупантів.

Воїн пройшов термінову службу в армії та з жовтня 2019 року став на захист Батьківщини, підписавши контракт. Головний сержант Цимбалюк Гнат був командиром танка.

Хлопець загинув 16 липня внаслідок прямого влучення в бліндаж під час ворожого артобстрілу, поблизу населеного пункту Веселе Бахмутського району Донецької області.

"Завдяки таким людям, як наш Захисник, ми сьогодні маємо можливість жити під блакитним небом та розмовляти рідною мовою. З глибокими співчуттями та вірою в Перемогу!", — йдеться у повідомленні Тульчинської РДА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у бою за Україну загинув капелан Дніпровської зенітної ракетної бригади та протоєрей ПЦУ Мар’ян Дюса.