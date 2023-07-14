"Був надійним другом і побратимом": на фронті загинув капелан із ПЦУ

Близькі та знайомі запам’ятали чоловіка як світлої людини

У ході повномасштабної війни обірвалося життя капелана Дніпровської зенітної ракетної бригади, протоєрея Православної Церкви Мар’яна Дюса.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив капелан Дмитро Поворотний.

"Смерть — завжди несправедлива і несподівана… Мені тут не вистачатиме тебе, друже… Упокій Господи протоієрея Православної Церкви України, офіцера капеланської служби Збройних сил України Мар’яна Петровича Дюса", — написав він.

У коментарях під постом знайомі та близькі Мар’яна не можуть повірити в те, що трапилося, і з болем згадують його як хорошу і світлу людину. Сам Поворотний зазначив, що розмовляв із Дюсою буквально за кілька годин до його загибелі.

"Ти багато попрацював за життя, ти не ховався і не шукав легких шляхів, був справжнім, надійним другом, товаришем, священником, капеланом, побратимом", — додав він.

Зазначимо, що 24 лютого 2023 року Володимир Зеленський вручив священнослужителям такі державні нагороди: орден "За мужність" III ступеня, медалі "За військову службу України" та медаль "Захиснику Вітчизни". Серед нагороджених був також Мар’ян Дюс.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на фронті загинув прикордонник із Сумщини Олександр Єрмоленко. Вдома в нього залишилися дружина та троє дітей. Свою молодшу дочку він так і не встиг побачити живою