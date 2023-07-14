"Был надежным другом и побратимом": на фронте погиб капеллан из ПЦУ

Близкие и знакомые запомнили мужчины как светлого человека

В ходе полномасштабной войны оборвалась жизнь капеллана Днепровской зенитной ракетной бригады, протоиерея Православной Церкви Украины Марьяна Дюса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил капеллан Дмитрий Поворотный.

"Смерть — всегда несправедливая и неожиданная… Мне здесь будет не хватать тебя, друг… Упокой Господи протоиерея Православной Церкви Украины, офицера капелланской службы Вооруженных сил Украины Марьяна Петровича Дюса", — написал он

В комментариях под постом знакомые и близкие Марьяна не могут поверить в случившееся и с болью вспоминают его как хорошего и светлого человека. Сам Поворотный отметил, что разговаривал с Дюсой буквально за несколько часов до его гибели.

"Ты много поработал при жизни, ты не прятался и не искал легких путей, был настоящим, надежным другом, товарищем, священником, капелланом, побратимом", — добавил он.

Отметим, что 24 февраля 2023 года Владимир Зеленский вручил священнослужителям следующие государственные награды: орден "За мужество" ІІІ степени, медали "За военную службу Украине" и медаль "Защитнику Отечества". Среди награжденных был также и Марьян Дюс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на фронте погиб пограничник с Сумщины Александр Ермоленко. Дома у него остались жена и трое детей. Свою младшую дочь он так и не успел увидеть в живую