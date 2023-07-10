Видел новорожденную дочь лишь по видеосвязи: в боях за Украину погиб пограничник из Сумщины

Украинский защитник получил смертельные ранения в бою с российскими оккупантами

В ходе полномасштабной войны в боях на Луганщине погиб пограничник Александр Ермоленко с позывным "Водолей" из Сумщины. Дома у мужчины осталась супруга и трое детей.

Об этом сообщили на странице Глуховского городского совета в Facebook.

Александр был выпускником Национальной академии сухопутных войск имени Гетьмана Петра Сагайдачного и нес службу в Государственной пограничной службе. До этого некоторое время преподавал артиллерийское дело для тех, кто повышал квалификацию.

"Это был опытный кадровый военный, обладавший всеми современными знаниями и умениями. Старший лейтенант Ермоленко планировал свою будущую карьеру, поэтому поступил в магистратуру Национального аэрокосмического университета им Жуковского "Харьковский авиационный институт". Целеустремленный, умный, ответственный, общительный – таким его характеризуют собратья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ермоленко занимался биатлоном и кикбоксингом, выступал на соревнованиях разного уровня. Потому его знает спортивное сообщество Украины.

В первые дни полномасштабной войны в Украине Александр вместе с собратьями стоял на защите на подступах в Киев. За проявленные смелость и героизм награжден орденом "За мужество". В течение последних трех месяцев воевал в Луганской области. Мужчина был начальником минометного пограничного залога, командовал группой реагирования. 5 июля 2023 года он погиб от смертельных ранений.

У погибшего осталась семья — супруга и трое детей. Вместе с женой Еленой он воспитывал мальчиков 7-и и 4-х лет, а два месяца назад у них родилась дочь. Однако защитник так и не успел увидеть ее вживую. Все время он находился в горячих точках, поэтому видел ребенка только по видеосвязи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Запорожском направлении погиб 20-летний студент Харьковского университета имени Ярослава Мудрого Богдан Кряж.