Навеки 20: на фронте погиб совсем юный воин

Воин защищал родину с первых дней войны

Полномасштабная война в Украине продолжает забирать жизни наших защитников. Трагическая весть пришла в харьковский университет имени Ярослава Мудрого. На фронте погиб его студент Богдан Кряж.

Об этом сообщает пресс-служба выша.

Совсем юный воин только в 2020 году окончил школу и поступил в университет. Хотел стать адвокатом.

"Активный, жизнерадостный, светлый юноша, который еще только начинал строить свои планы на жизнь, вдыхал каждое мгновение полной грудью, радовал своих близких и друзей, мечтал, любил…", — пишут в университете.

Но судьба распорядилась иначе. С первых дней полномасштабного вторжения Богдан Кряж находился в составе добровольческого батальона "Фрайкор", а набравшись боевого опыта, отбыл в зону боевых действий.

К сожалению, 5 июля его путь воина оборвался на Запорожском направлении.

"Руки русского оккупанта оборвали жизнь юному герою. Университетское сообщество выражает искренние соболезнования близким и родным Богдана. Пусть доброе, светлое воспоминание о покойном Богдане навсегда останется в памяти родных, друзей, близких, всех, кто его знал, чтил, любил. Вечная память и слава украинскому воину, защищавшему Родину и каждого из нас!", — говорят в вузе.

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