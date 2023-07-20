Невелике зниження температури та дощі: де в Україні чекати на зміни в погоді

Під час дощу можна буде спостерігати за веселкою

В Україні на цьому тижні трималась спекотна погода, але існує ймовірність, що найближчими днями у більшості регіонів пройдуть невеликі дощі у супроводі сильного вітру.

Як повідомляє Мeteofor, два обласних центри готуються до добових опадів.

Погода у Львові 20-21 липня

На Львівщині серйозно задощить. У четвер з ночі і до самого вечора йтимуть опади, які протягом дня будуть змінювати свою інтенсивність. Наступного дня ясна погода прогнозується лише вранці, а вдень хмари заповнять небо. У денний час повітря прогріється до +21…23 градусів, а вночі охолоне до +13…14 °C. 20 липня дутиме свіжий вітер, до 9 м/с. 21 липня прогнозується слабкий вітер — 4 м/с.

Погода у Львові 20-21 липня

Погода у Києві 20-21 липня

У місті синоптики обіцяють мінливу хмарність, іноді з дощем. У четвер протягом дня буде хмарно, ввечері можливий несуттєвий дощ, але в п'ятницю прогнозується більш-менш ясна погода. Температура повітря вдень сягатиме +23…26 градусів, а вночі опуститься до +16…17 °C. Помірний вітер прогнозується 20 липня, максимальна швидкість якого сягне 6 м/с. 21 липня вітер збільшиться до свіжих 9 м/с.

Погода у Києві 20-21 липня

Погода у Харкові 20-21 липня

На Слобожанщині пануватиме переважно хмарна погода. 20 липня в регіоні від самого ранку хмарно, а у п'ятницю харків'яни чекають на дощі. Опади мають початися вночі і завершитись вранці. Удень температура у місті підніметься до +26…27 градусів. У нічний час позначки термометрів опустяться до +16…19 °C. У четвер-п'ятницю дутиме свіжий вітер, його швидкість сягне 9 м/с.

Погода у Харкові 20-21 липня

Погода у Донецьку 20-21 липня

На сході України протягом двох днів сонце і хмари будуть постійно змінювати одне одного. У четвер лише ранок буде ясним, а надвечір на небо набіжать хмари. Наслідком вечірніх хмар 20 липня стане невеликий дощ, який продовжиться зночі до ранку п'ятниці. Температура повітря вдень підніметься до +28…29 °C. Уночі позначки термометрів покажуть +16…19 градусів. Вітер у четвер дутиме сильний, 10 м/с, а у п'ятницю збільшиться до 11 м/с.

Погода у Донецьку 20-21 липня

Погода у Дніпрі 20-21 липня

У місті на Дніпрі погода поступово буде змінюватись з хмарної та дощової на ясну. У четвер зранку над містом нависли хмари, вдень очікується дощ, який продовжиться до ранку наступного дня. Після цього в регіоні має установитися ясна погода. У денний час стовпчики термометрів сягнуть позначок +26…28 °C, а вночі падатимуть до +19 градусів тепла. 20-21 липня дутиме сильний вітер — 10 м/с.

Погода у Дніпрі 20-21 липня

Погода в Одесі 20-21 липня

На Одещині у четвер вітер притягне з собою дощові хмари. З ночі 20 липня і до самого вечора йтиме дощ, який протягом дня змінюватиме свою інтенсивність. У п'ятницю сонце тішитиме область своїми промінцями. Повітря вдень прогріється до 27…29 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть +22 °C. У четвер дме свіжий вітер, 8 м/с, а 21 липня зменшиться до слабкого, швидкість якого становитиме 5 м/с.

Погода в Одесі 20-21 липня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що червень у Європі став найспекотнішим місяцем за останні майже 200 років.