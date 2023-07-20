Є дві причини: чому на кордоні з рф так і не добудували дорогезну "Стіну Яценюка"

В Україні цей проект було реалізовано лише на окремих ділянках

"Стіну Яценюка" або "Європейський вал" на кордоні з рф почали будувати ще у 2015 році, пішли мільярди гривень, але її так і не добудували.

"Телеграф" розбирався, чому так сталося.

Так, за словами наших джерел з-поміж колишніх високопосадовців ДПСУ, на те є дві причини. Перша – політична.

"Цей проект захейтили в першу чергу з допомогою російських джерел впливу ("Опозиційний блок" неодноразово вимагав зупинити будівництво. — Ред.). По досвіду Польщі, Фінляндії, країн Балтії, аналогічні системи охорони кордону зараз задіяні там. В Україні цей проект був реалізований тільки на окремих ділянках. Почався хейт, сипалися обвинувачення, і звісно, що до кінця його не довели", — пояснив співрозмовник видання.

Друга причина — неправильно обрана модель реалізації проекту.

"Поклали відповідальність на ДПСУ, а Прикордонна служба не мала для цього відповідних потужностей. В ідеалі Кабмін мав би створити якийсь підрозділ або покласти ці обов’язки на структуру, яка би мала у своєму розпорядженні необхідну техніку. У ДПСУ цього всього не було. На Прикордонну службу просто дали фінансування і сказали: "Робіть!". ДПСУ почала укладати угоди, наймати працівників, готувати документацію. Це все займало багато часу і створювало додаткові ризики. А мав би взятися за це Кабмін, оскільки це справа державного значення, тоді і результат був би іншим", — підкреслило джерело.

"Додаткові ризики", про які каже співрозмовник видання, це кримінальна справа, яку ще з 2017 року веде САП проти восьми обвинувачених у розкраданні державних 16 млн грн на будівництві "Стіни". Серед фігурантів — посадові особи ДПСУ.

Докладніше про те, скільки коштував Україні рів і паркан на кордоні з росією, що встигли побудувати і найголовніше — чи зіграла "Стіна" хоч якусь роль у стримуванні широкомасштабної агресії ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Мільярди на вітер" : чому "Стіна Яценюка" не стримала російський наступ"