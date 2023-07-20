Повірка лічильників знову обов'язкова: як у Дніпрі замовити цю послугу

Повірка здійснюється безкоштовно, але не у всіх випадках

В Україні відновили процедуру проходження планових повірок лічильників води, яку зупиняли у квітні 2022 року через початок російського вторгнення.

Процес повірок в Україні регламентується постановою Кабміну №440 від 7 квітня 2023 року, яка свідчить, що не проходити їх можуть лише мешканці територій, що знаходяться під окупацією або в зоні бойових дій. Іншим же повірку лічильників води необхідно проходити кожні чотири роки.

Варто зазначити, що якщо цього не зробити, то постачальник послуг нараховуватиме плату за спожиті послуги згідно із середніми нормами споживання, які часто сильно перевищують фактичне споживання.

"Телеграф" розповідає про те, до кого звертатися за повіркою газового лічильника у Дніпрі.

У даному обласному центрі повіркою газових лічильників займається філія "Газмережі". При цьому споживачеві нікуди звертатися не потрібно. Планова повірка лічильників виконується безкоштовно згідно із затвердженими графіками з попереднім повідомленням клієнтів про дату та час.

Якщо ж у споживача виникла потреба позапланової повірки лічильника, тоді йому потрібно звернутися до менеджерів одного з центрів обслуговування клієнтів Дніпровської філії "Газмережі" за адресами: вул. Виконкомівська, 34 чи пр. Слобожанський, 96а.

Але повірка у цьому разі буде здійснюватися вже за кошти ініціатора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як замовити повірку лічильника води у Києві, а також про те, чи треба її проходити у Харкові.